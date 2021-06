Β. Ζελένσκι: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσαν πως η Ουκρανία θα ενταχθεί στη Συμμαχία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι καλωσορίζει τη δήλωση του ΝΑΤΟ που επιβεβαιώνει την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Η κυβέρνηση του Ζελένσκι έχει παροτρύνει το ΝΑΤΟ να επιταχύνει την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Νωρίτερα τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στο Reuters ότι ήθελε ένα ξεκάθαρο "ναι" ή "όχι" από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την παροχή στην Ουκρανία ενός σχεδίου για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

"Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσαν ότι (η Ουκρανία) θα γίνει μέλος της Συμμαχίας & το #MAP είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ένταξης", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security