Ερντογάν για συνάντηση με Μπάιντεν: "Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση μεταξύ Τουρκίας - ΗΠΑ"

"Παραγωγική και ειλικρινή" χαρακτήρισε ο Τ. Ερντογάν την πρώτη του συνάντηση, διάρκειας 45 λεπτών, με τον Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι "δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο κρατών που δεν μπορούν να επιλυθούν".

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Τ. Ερντογάν στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι οι "εκτεταμένες συνομιλίες" με τον Μπάιντεν κάλυψαν τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα και τόνισε τη μακρόχρονη φιλία του με τον Αμερικανό ηγέτη.

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε στην πρώτη του δήλωση μετά το τετ-α-τετ με τον Τ. Ερντογάν: "Είχαμε μία καλή και εποικοδομητική συνάντηση".



President @RTErdogan, who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with President Joe Biden of the US. pic.twitter.com/qbvayJkByr