Euro 2020: Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση ο ποδοσφαιριστής της Δανίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.20

Σοκ στην Κοπεγχάγη καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανίας - Φινλανδίας για το Euro 2020, o ποδοσφαιριστής της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της UEFA και της Δανέζικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο ποδοσφαιριστής έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος παίκτης έχασε τις αισθήσεις του στο 42ο λεπτό του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 0-0, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να δίνει απεγνωσμένο αγώνα να τον κρατήσει στη ζωή με καρδιακές μαλάξεις και χρήση απινιδωτή.

Ένας φωτογράφος του Reuters, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων, είδε τον Έρικσεν να σηκώνει το χέρι του καθώς μεταφερόταν εκτός γηπέδου σε φορείο, ενώ και ο εκφωνητής του γηπέδου είπε αργότερα στο πλήθος ότι ο ποδοσφαιριστής έχει μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο αγώνας, που είχε διακοπεί για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της UEFA ξεκίνησε εκ νέου στις 21:30 ώρα Ελλάδος.

"Μετά το αίτημα των παικτών και των δύο ομάδων, η UEFA συμφώνησε να ξαναρχίσει ο αγώνας μεταξύ Δανίας και Φινλανδίας απόψε στις 20:30 (21.30 ώρα Ελλάδας). Θα παιχτούν τα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, θα υπάρξει μετά διάλειμμα ημιχρόνου διάρκειας 5 λεπτών και θα ακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο", αναφέρει η UEFA στην ανάρτησή της.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



