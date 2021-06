Η Tesla "κοντράρει" Mercedes, Porsche με το Model S 'Plaid'

Η Tesla θα παρουσιάσει την Πέμπτη τη νέα έκδοση του Model S, το Model S "Plaid”, ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων που έχει στόχο να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των πελατών της αλλά και να "κοντράρει” ανταγωνιστές όπως η Porsche, η Mercedes-Benz και η Lucid Motors στην αγορά πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να μεταδώσει ζωντανά την παρουσίαση του πρώτου Model S Plaid που θα γίνει στο εργοστάσιό της στο Φρίμοντ των ΗΠΑ (02:00 GMT την Παρασκευή).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ προωθεί ήδη μέσω αναρτήσεων στο Twitter το νέο μοντέλο, το οποίο κοστίζει 129.990 δολάρια έναντι 79.990 δολαρίων που κοστίζει το Model S (έκδοση long-range).

Τιμή που είναι κατά 10.000 δολάρια υψηλότερη από αυτήν που αναγραφόταν στον ιστότοπο της Tesla την Τετάρτη.

Το λανσάρισμα του Model S Plaid, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί μέσω διαδικτύου, έρχεται βέβαια με καθυστέρηση, ενώ ο Μασκ ακύρωσε την παραγωγή μιας παραλλαγή του, του Model S Plaid +, το οποίο θα είχε 33% μεγαλύτερη αυτονομία από το Model S Plaid, χάρη σε μια προηγμένης τεχνολογίας μπαταρία.

Ο Μασκ έχει χαρακτηρίσει το Model S Plaid "ως το αυτοκίνητο με την γρηγορότερη επιτάχυνση”.

Το πανίσχυρο σπορ σεντάν πιάνει τα 97 χλμ./ώρα σε 1,99 δευτερόλεπτα και έχει αυτονομία 627,6 χλμ.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.