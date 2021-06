Ο "Δούρειος Ίππος" του FBI μέσα στο οργανωμένο έγκλημα - Εκατοντάδες συλλήψεις παγκοσμίως

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Αρκετές ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως πίστευαν ότι χρησιμοποιούσαν την πιο εξελιγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης σε κινητά τηλέφωνα που υπήρχε στην αγορά ώστε να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους μακριά από τα αδιάκριτα μάτια των αστυνομικών Αρχών.

Στην πραγματικότητα όμως οι εγκληματίες ήταν πελάτες μιας υπηρεσίας επικοινωνιών που είχαν στήσει πράκτορες του FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ. Οι "πελάτες" έκαναν όλες τους τις συνεννοήσεις μέσω της υπηρεσίας αυτής. Διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχεδιασμός δολοφονιών. Δυστυχώς γι' αυτούς όμως κάθε μήνυμα που έστελναν δεν έφτανε μόνο στον επιθυμητό παραλήπτη αλλά και στην αστυνομία.

Το FBI έστησε έναν πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας μυστικής επιχείρησης που σύμφωνα με Αμερικάνους αξιωματούχους αποτελεί "μια κρίσιμη στιγμή" στην ιστορία των αστυνομικών Αρχών καθώς κατάφεραν για πρώτη φορά να αποκτήσουν μια τόσο εκτεταμένη εικόνα της υψηλού επιπέδου εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση με το όνομα "Trojan Shield" ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2018 με τη συμμετοχή πάνω από 9.000 αστυνομικών σε 18 χώρες.

Η επιχείρηση εστίασε στη δημιουργία ενός ψεύτικου παρόχου με το όνομα AN0M. Η ψεύτικη εταιρεία διαφήμιζε κινητά τηλέφωνα που ήταν ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν peer-to-peer κρυπτογράφηση ώστε καμία διωκτική Αρχή να μην μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των χρηστών. Το FBI και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησαν μυστικούς πράκτορες για να μαθευτεί η εταιρεία AN0M στα σχετικά κυκλώματα. Το modus operandi της ψεύτικης εταιρείας ήταν να "εγκρίνει" τους νέους χρήστες μόνο αφότου είχαν ελεγχθεί από υπάρχοντες χρήστες της υπηρεσίας. Μέσα σε δύο χρόνια η υπηρεσία έφτασε τους 10.000 χρήστες σε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία βρισκόταν ο μεγαλύτερος αριθμός με περίπου 1.500 χρήστες.

THREAD: AFP-led Operation IRONSIDE is a long-term, international, covert investigation into serious organised crime and outlaw motorcycle gangs allegedly responsible for large-scale drug importations, drug manufacturing and attempts to kill. pic.twitter.com/wZFQreMpQp