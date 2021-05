Έλον Μασκ: Έδωσε ελληνικό όνομα στο νέο διαστημοδρόμιο της SpaceX

O Έλον Μασκ επιβεβαίωσε πως το διαστημοδρόμιο της SpaceX βρίσκεται υπό κατασκευή και θα μπορούσε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2022, αποκαλύπτοντας πως το όνομα της πλωτής πλατφόρμας, από την οποία θα γίνονται εκτοξεύσεις, είναι το αρχαιοελληνικό Δείμος.

Η πλατφόρμα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως σημείο απογείωσης και προσγείωσης για το διαστημικό σκάφος Space X Starship, που θα έχει προορισμό τον πλανήτη Άρη, σύμφωνα με τα σχέδια του Έλον Μασκ.

Στις αρχές του έτους η SpaceX αγόρασε δύο πετρελαϊκές πλατφόρμες στα ανοικτά προκειμένου να μετατραπούν σε "πλωτές" πλατφόρμες εκτόξευσης για το Starship.

Η μία από αυτές έχει ονομαστεί Phobos (Φόβος), ενώ με tweet του o Έλον Μασκ γνωστοποίησε πως η δεύτερη ονομάζεται Deimos (Δείμος), αναρτώντας και μια φωτογραφία που απεικονίζει μια πλωτή πλατφόρμας με ένα διαστημόπλοιο, και την εγκατάσταση να ετοιμάζεται για την εκτόξευσή του.



Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7