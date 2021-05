Προσγειώθηκε στο Βίλνιους το αεροσκάφος της Ryanair

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:51

Το αεροσκάφος της Ryanair που αναγκάστηκε νωρίτερα σήμερα να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar που παρακολουθεί τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας.

"Πρέπει να επαληθεύσουμε όλα τα γεγονότα και τους επιβάτες - δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέχρι την άφιξη στο Βίλνιους. Αυτή η κατάσταση θα έχει συνέπειες.", σημείωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών, Αντίνα Βαλεάν.

Η Λιθουανία κάλεσε απόψε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν από κοινού να αποφεύγουν οι αεροπορικές εταιρείες τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, αφού ένα αεροσκάφος της Ryanair που κατευθυνόταν στο Βίλνιους αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ και ένας αντιφρονών Λευκορώσος δημοσιογράφος συνελήφθη.

Η πρόταση για την κοινή διακήρυξη θα συζητηθεί στην αυριανή σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, θα ζητηθεί επίσης να αναγνωριστεί το επεισόδιο αυτό ως παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Η Λιθουανία ζήτησε εξάλλου από τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ να καλέσουν τους πρεσβευτές της Λευκορωσίας και να διαμαρτυρηθούν επειδή χρησιμοποιήθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος για να εκτραπεί μια πολιτική πτήση. "Πρόκειται για βάναυση προσβολή απέναντι σε όλη την ΕΕ", ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

Η Λευκορωσία έστειλε σήμερα ένα καταδιωκτικό αεροσκάφος για να αναχαιτίσει ένα επιβατικό της εταιρείας Ryanair, στο οποίο επέβαινε ένας ακτιβιστής της αντιπολίτευσης που φαίνεται ότι συνελήφθη, αμέσως μετά την προσγείωση στο Μινσκ, από τις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Το αντιπολιτευόμενο μέσο ενημέρωσης Nexta ανέφερε ότι ο Ρομάν Προτασέβιτς, 26 ετών, ο πρώην διευθυντής σύνταξής του, συνελήφθη μετά την αναγκαστική προσγείωση του Μπόινγκ 737 στο Μινσκ. Η πτήση είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας, με ανάρτηση στο Telegram, επιβεβαίωσε αρχικά τη σύλληψη, όμως στη συνέχεια διέγραψε το μήνυμα, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αρχές της Λευκορωσίας υποστηρίζουν ότι το Μπόινγκ της Ryanair άλλαξε πορεία έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα. Το Nexta ανέφερε ότι οδηγήθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω ενός "διαπληκτισμού" που προκάλεσαν εν ώρα πτήσης οι Λευκορώσοι πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας που επέβαιναν στο αεροπλάνο και έλεγαν ότι υπήρχε στην πτήση ένας εκρηκτικός μηχανισμός.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM

Το αεροδρόμιο του Μινσκ ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός για βόμβα αποδείχτηκε "λανθασμένος", μετά την έρευνα που διενεργήθηκε στο αεροπλάνο, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Belta.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο έδωσε ο ίδιος την εντολή να αναχαιτιστεί η πτήση από ένα καταδιωκτικό MiG-29, ανέφερε το γραφείο Τύπου της προεδρίας.

Το περασμένο καλοκαίρι και το φθινόπωρο ο Λουκασένκο βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κίνημα διαμαρτυρίας που κράτησε πολλές εβδομάδες, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Μινσκ και σε άλλες πόλεις. Η κινητοποίηση αυτή ήταν τεράστια, για μια χώρα μόλις 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Σταδιακά, μετά τις μαζικές συλλήψεις, το κίνημα υποχώρησε. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις κινητοποιήσεις.

Τον περασμένο Νοέμβριο οι υπηρεσίες ασφαλείας (KGB) της Λευκορωσίας έβαλαν τον Προτασέβιτς και τον ιδρυτή του Nexta, τον Στέπαν Πουτίλο, στον κατάλογο των "προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες".

Ο νυν διευθυντής σύνταξης του Nexta, Ταντέους Γκίζαν, διαβεβαίωσε ότι πράκτορες της λευκορωσικής KGB επέβαιναν στο αεροπλάνο. "Όταν το αεροπλάνο μπήκε στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, οι αξιωματικοί της KGB προκάλεσαν έναν διαπληκτισμό με το προσωπικό της Ryanair", είπε.

Μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδρομίων της Λιθουανίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ως πρώτη εξήγηση για την αναγκαστική προσγείωση αναφέρθηκε ότι υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ επιβατών και μελών του πληρώματος.

Ο Ρομάν Προτασέβιτς είναι ο πρώην διευθυντής σύνταξης του Nexta, ενός μέσου ενημέρωσης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πρόσφατο κίνημα εναντίον της επανεκλογής του Λουκασένκο στην προεδρία της χώρας τους. Το Nexta, που ιδρύθηκε το 2015, συντόνισε τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μετέδιδε φωτογραφίες και βίντεο από τις ταραχές.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, καταδίκασε τη σύλληψη του Προτασέβιτς ο οποίος, όπως ανέφερε, κινδυνεύει "με τη θανατική ποινή". Ζήτησε επίσης από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να ερευνήσει το θέμα. "Από εδώ και εμπρός, δεν είναι διασφαλισμένη ούτε η ελάχιστη ασφάλεια οποιουδήποτε πολίτη, οποιασδήποτε χώρας που πετάει πάνω από τη Λευκορωσία" είπε, από το Βίλνιους όπου έχει εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες. Στη Λιθουανία ζούσε από τον περασμένο Νοέμβριο και ο Προτασέβιτς.

Με παρέμβασή του ο Έλληνας πρωθυπουργός ζητεί την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου καθώς και τη συνέχιση της πτήσης προς τον προγραμματισμένο προορισμό της.

Η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη στο Twitter:

"Η αναγκαστικη προσγείωση μιας εμπορικής πτήσης για να συλληφθεί ένας δημοσιογράφος είναι μια πρωτόγνωρη και σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι επιβάτες. Στην αυριανή σύνοδο κορυφής της ΕΕ πρέπει να απαντήσουμε στην ανάγκη να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά!"

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.