Τουρκία: Δημοσιογράφος "στρίμωξε" υπουργούς με άβολη ερώτηση και... απολύθηκε

Ένας δημοσιογράφος του τουρκικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu απολύθηκε χθες Παρασκευή μετά από ερώτηση που έθεσε σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης σχετικά με κατηγορίες ενός αρχιμαφιόζου εναντίον του ισχυρού υπουργού Εσωτερικών, Σουλειμάν Σοϊλού.

Επί τρεις εβδομάδες, η Τουρκία ζει στον ρυθμό των βίντεο που αναρτά στο YouTube ο Σεντάκ Πεκέρ, φιγούρα του υποκόσμου, που ζει εξόριστος στο εξωτερικό. Στα βίντεο ο Πεκέρ κατηγορεί μέλη της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης AKP για ποικίλα εγκλήματα και για διαφθορά.

State-run Anadolu Agency reporter corners ministers Varank and Pakdemirli with question on "narco-bureaucracy" affecting Turkey's international standing,

asks if scandal-ridden Interior Minister Soylu is more important than "19-year-old popular movement that is the AKP" pic.twitter.com/Zq7EcM2mSu