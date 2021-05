Η SpaceX θα δεχτεί dogecoin ως πληρωμή για διαστημική αποστολή

Η SpaceX θα συμμετάσχει στην αποστολή "DOGE-1 Mission to the Moon", μια αποστολή στη σελήνη το επόμενο έτος, με την αεροδιαστημική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μάσκ να δέχεται το κρυπτονόμισμα dogecoin ως πληρωμή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την αποστολή ανακοίνωσε η Geometric Energy Corporation, σημειώνοντας ότι το όλο εγχείρημα θα χρηματοδοτηθεί με dogecoin, χωρίς πάντως να διευκρινίζει την οικονομική του αξία.

"Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε ότι ξεκινάμε το DOGE-1 στο φεγγάρι!", αναφέρει ο αντιπρόεδρος της SpaceX, Tom Ochinero σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Geometric Energy.

Τον περασμένο Απρίλιο ο Μασκ είχε αναφέρει στο Twitter ότι η SpaceX θα στείλει "κυριολεκτικά το Dogecoin στο φεγγάρι".

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon