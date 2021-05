Οι ΗΠΑ του Μπάιντεν στηρίζουν την άρση της πατέντας των εμβολίων κατά της Covid-19

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.38

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στηρίζει την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια κατά της COVID-19, ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Διεθνές Εμπόριο (θέση ομόβαθμή υπουργού) Katherine Tai την Τετάρτη.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.



The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8