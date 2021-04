H Tesla πούλησε το 10% των bitcoin που διέθετε

Το 10% των Bitcoin που διέθετε πούλησε η Τesla σύμφωνα με τον Elon Musk μια κίνηση που έγινε, όπως δήλωσε, για να αποδείξει τη ρευστότητα του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι διατήρησε την προσωπική του επένδυση στο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της Tesla, όπως αναφέρει το Bloomberg, δείχνει ότι η εταιρεία - η οποία αγόρασε περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια bitcoin νωρίτερα φέτος- απέκτησε από την πώληση έσοδα ύψους 101 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μασκ δήλωσε στο Twitter ότι στην ουσία προσπαθούσε "να αποδείξει τη ρευστότητα του Bitcoin ως εναλλακτική λύση για τη διατήρηση μετρητών στον ισολογισμό".

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.