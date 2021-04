Ι. Καλίν: Η Τουρκία θα απαντήσει εν καιρώ στην "εξωφρενική" δήλωση Μπάιντεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.28

Μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν να κινήθηκε -προσώρας τουλάχιστον- σε πιο υποτονικούς τόνους μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, το "δεξί χέρι" του όμως, ο Ιμπραΐμ Καλίν, επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο για την ιστορική πρωτοβουλία του.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραΐμ Καλίν, με σημερινές δηλώσεις του στο Reuters χαρακτήρισε "εξωφρενική" τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι οι σφαγές των Αρμενίων κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία συνιστούν γενοκτονία και προανήγγειλε ότι η Τουρκία θα απαντήσει με διάφορους τρόπους τους επόμενους μήνες.

"Θα υπάρξει αντίδραση διαφορετικής μορφής και είδους και βαθμού τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες", τόνισε ο Καλίν, χωρίς να διευκρινίσει εάν η Άγκυρα θα περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού που πολεμά τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ ή άλλα μέτρα που μπορεί να λάβει.

Η διαχείριση μιας σειράς διαφορών που έχουν Τουρκία και ΗΠΑ (η αποπομπή της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35, o Φετουλάχ Γκιουλέν) "θα είναι τώρα ακόμη πιο δύσκολη", πρόσθεσε ο Καλίν. "Όλα όσα κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάζονται από αυτή την πολύ ατυχή δήλωση", είπε.

Ο Καλίν είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν στην Τουρκία ότι η δήλωση δεν παρέχει νομική βάση για πιθανές αξιώσεις αποζημιώσεων για τις δολοφονίες.

"Το να μειώνονται όλα αυτά σε μια λέξη και να γίνεται προσπάθεια να υπονοηθεί ότι οι Τούρκοι ενεπλάκησαν, οι Οθωμανοί πρόγονοί μας, ενεπλάκησαν σε πράξεις γενοκτονίας είναι απλά εξωφρενικό", δήλωσε ο Καλίν. "Δεν υποστηρίζεται από ιστορικά γεγονότα".

Νωρίτερα, ο Ι. Καλίν είχε χαρακτηρίσει "ανήθικη" τη στάση του Τζο Μπάιντεν, χρεώνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο πολιτικά κίνητρα στην απόφασή του να αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία, και ισχυρίστηκε πως "δεν ευθυνόμαστε για ένα έγκλημα που δεν διαπράξαμε".

"Ο πρόεδρός μας ζήτησε τη σύσταση μίας κοινής ιστορικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν τα γεγονότα του 1915, αλλά αυτοί που φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με έγγραφα, δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε μία ανήθικη στάση, αγνοώντας τα γεγονότα", δήλωσε ο Καλίν. "Εμείς συμβουλεύουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να κοιτάξει το παρελθόν και το παρόν της ίδιας του της χώρας", συνέχισε.

President Erdoğan opened Turkey’s national archives & called for a joint historical committee to investigate the events of 1915, to which Armenia never responded. It is a pity @POTUS has ignored, among others, this simple fact and taken an irresponsible and unprincipled position.