Ξεκίνησε το ταξίδι του σκάφους της SpaceX προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

H διαστημική κάψουλα της SpaceX εκτοξεύθηκε σήμερα από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα με πλήρωμα τέσσερις αστροναύτες και προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με τα πρώτα λεπτά της πτήσης να εξελίσσονται ομαλά.

Η απογείωση του πυραύλου Falcon-9 έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στην αίθουσα ελέγχου της SpaceX στις 05:49 (12:49 ώρα Ελλάδας).

Είναι η τρίτη επανδρωμένη πτήση της SpaceX, της ιδιωτικής εταιρίας που έχει ιδρύσει ο Έλον Μασκ η οποία μεταφέρει πλέον τους αστροναύτες της NASA στο διάστημα έπειτα από εννέα χρόνια που οι ΗΠΑ εξαρτώνταν γι΄αυτό από τους ρωσικούς πυραύλους Σογιούζ.

Το πλήρωμα της αποστολής Crew-2 αποτελείται από τον Γάλλο Τομά Πεσκέ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), τους Αμερικανούς Σέιν Κίμπρο και Μέγκαν Μακάρθουρ και τον Ιάπωνα Ακιχίκο Χοσίντε.

"Ορίστε, τέσσερις αστροναύτες από τρεις χώρες αυτής της αποστολής Crew-2 εν πτήσει προς τον έναν και μοναδικό Διεθνή Διαστημικό Σταθμό", ανέφερε ένας σχολιαστής για το SpaceX.

Watch Crew-2 astronauts check in LIVE from space!



👀 Take a look inside @SpaceX’s Crew Dragon Endeavour currently on its way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ajdTjhDnqs