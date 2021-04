Με "νομοθετική βόμβα" απειλεί ο Τζόνσον τους αγγλικούς συλλόγους για τη νέα Super League

Ο Μπόρις Τζόνσον απείλησε να χρησιμοποιήσει μια "νομοθετική βόμβα" προκειμένου να εμποδίσει τους αγγλικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους από το να συμμετέχουν στην κλειστή European Super League.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού Όλιβερ Ντάουντεν είχαν σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής της αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Premier League, καθώς και με εκπροσώπους φιλάθλων των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian, ο Μπόρις Τζόνσον επισήμανε χαρακτηριστικά: "Πρέπει να ρίξουμε μια νομοθετική βόμβα για να το σταματήσουμε - και πρέπει να το κάνουμε άμεσα".

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός είπε κατά την τηλεδιάσκεψη πως θα παράσχει "ακλόνητη υποστήριξη" στις ποδοσφαιρικές αρχές για το θέμα και καταδίκασε το σχέδιο για μια κλειστή λίγκα, εξέλιξη η οποία θα απάλλασσε από τον κίνδυνο του υποβιβασμού 15 από τις 20 ομάδες της Premier League.

O Μπ. Τζόνσον "ήταν ξεκάθαρος ότι καμία ενέργεια δεν είναι εκτός συζήτησης και η κυβέρνηση διερευνά κάθε δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών επιλογών, για να διασφαλίσει ότι αυτά τα σχέδια θα αποτραπούν".

Earlier @OliverDowden and I met with representatives from the @FA, @PremierLeague and football fan groups to discuss action against the proposed European Super League.



No action is off the table and we are exploring every possibility to ensure these proposals are stopped. pic.twitter.com/QZMGRnXDcF