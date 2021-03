Διώρυγα του Σουέζ: Εντολή για αφαίρεση του φορτίου του Ever Given έδωσε ο Αλ Σίσι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:16

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι νέες προσπάθειες αποκόλλησης του τεράστιου δεξαμενόπλοιου Ever Given που έχει προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ.

Όπως μεταδίδει το "Αλ Αραμπίγια" επικαλούμενο δηλώσεις του προέδρου της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ Οσάμα Ραμπία, εντολές για την αφαίρεση των εμπορευματοκιβωτίων του τεράστιου φορτηγού πλοίου "Ever Given" για να μπορέσει να επιτευχθεί η διαδικασία της αποκόλλησής του από τη Διώρυγα του Σουέζ, έδωσε ο αιγύπτιος πρόεδρος 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι. Το πλοίο βρίσκεται προσαραγμένο από την Τρίτη 23 Μαρτίου και για έκτη μέρα στο 151ο χιλιόμετρο της Διώρυγας του Σουέζ, έχοντας παραλύσει τη θαλάσσια δίοδο και αφήνοντας 321 πλοία εγκλωβισμένα. Οι αρχές προσπαθούν να απεγκλωβίσουν το πλοίο με αφαίρεση άμμου και με τη βοήθεια ρυμουλκών, αλλά χωρίς μέχρι τώρα αποτέλεσμα.

