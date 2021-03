Fox News: Ο Τραμπ επιστρέφει στα social media "με τη δική του πλατφόρμα"

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επιστρέψει στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης (social media) τους επόμενους μήνες, με μια δική του πλατφόρμα.

Όπως μετέδωσε το Media Buzz του Fox News, επικαλούμενο δηλώσεις του κορυφαίου συμβούλου του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, η επιστροφή του τέως POTUS στα social media αναμένεται τους επόμενους δύο με τρεις μήνες και "θα επανακαθορίσει το παιχνίδι".

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz