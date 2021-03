Στήνουν "fake" τράπεζες στο Διαδίκτυο

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Εταιρείες στη Βρετανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες και διαχειρίζονται επενδύσεις είχαν στήσει Βρετανοί επιχειρηματίες που ειδικεύονται στις… επενδυτικές απάτες.

Με μια ψεύτικη "τράπεζα", πέντε Βρετανοί πολίτες που ζουν πλουσιοπάροχα από τα λεφτά που αποσπούν από ανυποψίαστους πελάτες, προσπάθησαν να πάρουν την ιδιοκτησία ενός επενδυτικού fund με έδρα τα νησιά Κέιμαν.

Μεταξύ των επιχειρηματιών συγκαταλέγονται ο Richard Fagan, 49 ετών, που έπαιζε πόλο με άλογα στην εθνική Ιρλανδίας και αποτελεί και χορηγό του αθλήματος. Μαζί του ο συμπαίκτης του Paul Rodger, 58 ετών, ο Stuart Coles, ο Michael Fortun και ο δικηγόρος Paul Bayley.

Ο Fagan είναι γνωστός στις Αρχές από παλιά καθώς συχνά εμπλέκει παίκτες και μάνατζερ του αθλήματος στις απάτες του, όπως για παράδειγμα σε μια "πυραμίδα" αξίας 98 εκατ. δολαρίων που είχε καταρρεύσει πριν από πέντε χρόνια. Σ’ αυτή συμμετείχαν επίσης οι Rodger και Fortun.

Η πρόσφατη δραστηριότητά του περιλαμβάνει τη Novus Bank ή Novus Money της οποίας η ιστοσελίδα "ανέβηκε" αυτόν τον μήνα και αυτοχαρακτηρίζεται ως "Το Μέλλον της Τραπεζικής" καλώντας τους μελλοντικούς πελάτες να δώσουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό διαβατηρίου, φωτογραφία και άλλα προσωπικά στοιχεία.

Στο προφίλ του στο LinkedIn ο Coles αναφέρεται ως ο "συνιδρυτής και Chief Executive Officer" της Novus Bank η οποία έχει ως έδρα το Zug της Ελβετίας. Η περιγραφή της τράπεζας είναι η εξής: "Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που εστιάζει στην Ηλεκτρονική Τραπεζική, στο Corporate και Private Banking". Σύμφωνα με πληροφορίες του offshorealert, στο επιχειρηματικό μητρώο της Ελβετίας δεν υπάρχει εταιρεία με αυτό το όνομα, ενώ και η Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε πως δεν έχει αδειοδοτηθεί κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αυτό το όνομα.

Στο σάιτ της Novus αναφέρεται πως η ιστοσελίδα ανήκει στη "Novus Fintech Ltd." του Ντουμπάι και μάλιστα πως πρόκειται για "εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SatchelPay UAB", η οποία είναι ένα "Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος" στη Λιθουανία. Βέβαια, σύμφωνα με δήλωση του CEO της SatchelPay, Sergiy Barybin, "είναι σοκαριστική η αναφορά ότι η SatchelPay UAB δεν έχει σχέση με τη Novus Fintech Ltd. Θα ξεκινήσουμε αμέσως έρευνα".

Η Novus Fintech Ltd. ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι, με διευθυντή τον Coles και μοναδικό μέτοχο τη Novus Capital Ltd., μια βρετανική εταιρεία που ιδρύθηκε τον προηγούμενο μήνα και της οποίας ο διευθυντής είναι επίσης ο Coles και μοναδικός μέτοχος μια άλλη βρετανική εταιρεία η Coworth Investments Ltd. Αυτή ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2018 και ιδιοκτήτες ήταν οι Fagan, Rodger και Bayley πριν μεταφερθεί στην ομώνυμη Coworth Investments Ltd., της Ras al Khaimah. Εκεί σταματάει η δημοσιοποίηση των διευθυντών και των μετόχων. Η Ras al Khaimah επίσης είναι ιδιοκτήτρια της Coworth Fintech Ltd., που δημιουργήθηκε στο Ντουμπάι τον περασμένο μήνα με διευθυντές τον Coles και τον Mohamed Al-Ali. Επίσης μέλος του ομίλου είναι η Coworth Kingdom Investments LLC, η οποία ιδρύθηκε στο Ντουμπάι την 1η Νοεμβρίου 2020 και έχει τον Fagan ως "διορισμένο διευθυντή". Η Coworth έχει τη δική της ιστοσελίδα όπου αναφέρει πως προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των "περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων".

Μπέρδεμα θα έλεγε κανείς αλλά ενδιαφέρον έχει και η συνέχεια του πλέγματος εταιρειών που οδηγεί στα νησιά Κέιμαν με τον επιχειρηματία να προσπαθεί να πάρει την ιδιοκτησία ενός fund.

Μεταξύ άλλων, στο προφίλ του Coles στο LinkedIn αναφερόταν ως "Ιδρυτής και Διευθυντής" του fund New World Global SPC, ένα επενδυτικό όχημα που ειδικεύεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, όμως, διευθυντής του fund είναι άλλος καθώς ο Coles έπαψε να είναι από τις 13 Ιανουαρίου. Ο Coles, ωστόσο, ζητούσε να μεταφερθούν οι μετοχές της διοίκησης στην Coworth στην οποία ο ίδιος φυσικά είναι… διευθύνων σύμβουλος. Τελικά δεν τα κατάφερε.

Τραπεζικές απάτες στο Διαδίκτυο

Σε επικοινωνία που είχε το Capital.gr με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Ένωση ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της ΕΕΤ κάποια περίπτωση ύπαρξης ψεύτικων ιστοσελίδων τραπεζών.

Ωστόσο, ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από καταναλωτές και επιχειρήσεις για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΕΤ, οι πιο συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης που αφορούν τράπεζες έχουν να κάνουν με περιπτώσεις απόπειρας υποκλοπής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση τεχνικών "ηλεκτρονικού ψαρέματος" (phishing).

Πρόσφατο παράδειγμα η τραπεζική απάτη σε βάρος καταθέτη από την Πάτρα, ο οποίος έλαβε μήνυμα στο κινητό με link που υποτίθεται ότι προέρχονται από τράπεζα. Ο πολίτης επέλεξε τον σύνδεσμο και ανακατευθύνθηκε σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε με ιστοσελίδα τράπεζας, όπου, αφού εισήγαγε τους κωδικούς e-banking, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι οι δράστες του είχαν αφαιρέσει με τραπεζική μεταφορά το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ.

Αναφορικά με τέτοια περιστατικά η αρμόδια Αρχή, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επισημαίνει πως τα emails αυτά χρήζουν μεγάλης προσοχής, καθότι παρουσιάζονται εξαιρετικά αληθοφανή. Οι χρήστες του Διαδικτύου που τα λαμβάνουν καλούνται: να μην επιλέγουν τους προτεινόμενους συνδέσμους, να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν και να μη στέλνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθινά.