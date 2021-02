Γκέιτς και Μασκ "λογομαχούν" για το bitcoin

"Δεν πρέπει να αγοράζετε Bitcoin, εκτός και αν είστε το πλουσιότερο άτομο στον κόσμο”. Αυτό είναι το μήνυμα του Μπιλ Γκέιτς του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, με ένα ράλι πάνω από 400% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το Bitcoin έχει γίνει περιζήτηστο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και διακεκριμένων επενδυτών αλλά και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Η Τesla του Έλον Μασκ επένδυσε πρόσφατα $1,5 δισ. σε bitcon και δήλωσε πως θα δεχτεί και πληρωμές σε αυτό το νόμισμα.

Ο "Έλον Μασκ είναι πολύ καλά ενημερωμένος και δεν ανησυχώ πως το Bitcoin κινείται τυχαία είτε ανοδικά είτε πτωτικά” δήλωσε ο Μπιλ Γκέτις σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. "Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κάνουν αγορές εξαιτίας της μανίας που έχει προκύψει, μπορεί να μην έχουν τόσα πολλά χρήματα. Η άποψή μου είναι ότι άν έχετε λιγότερα χρήματα από τον Ελον Μασκ πιθανότατα θα πρέπει να προσέχετε”.

Ο Μάσκ, του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα 189,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, υπήρξε ενθουσιώδης υποστηρικτής του Bitcoin, τόσο πολύ μάλιστα που επηρέασε την τιμή του νομίσματος. Αυξήθηκε κατά 76% αυτόν τν μήνα προτού μειωθεί κατά 13% μετά το μήνυμά του στο twitter πως οι τιμές των κρυπτονομισμάτων φαίνονται υψηλές.

Η συζήτηση γύρω από το Bitcoin δεν είναι καινούργια. Ο δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ θεωρεί ότι τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν αξία και δεν παράγουν τίποτα. Η Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, που κοιτάζει με σκεπτικισμό τα κρυπτονομίσματα, δήλωσε σε συνέντευξη των New York Times νωρίτερα πως τα bitcoin είναι ένας εξαιρετικά αναποτελεσματικός τρόπος διεξαγωγής συναλλαγών.

Τη στιγμή όμως που όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να δέχονται Bitcoin - όπως η PayPal Holdings Inc., η Visa Inc. και η MasterCard Inc. - το bitcoin έχει αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή. Καθώς οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μελετούν πώς να ψηφιοποιήσουν τα δικά τους κυρίαρχα νομίσματα και εταιρείες όπως η Fidelity Investments Inc. ξεκινούν κεφάλαια επιτρέποντας στους επενδυτές να προσθέσουν κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, η συζήτηση γυρω από τα κρυπτομερίσματα φαίνται πως είναι εδώ για να μείνει.