Εξόρυξη Bitcoin: Πόσο πραγματικά επηρεάζει το περιβάλλον

Σε λιγότερο από μια δεκαετία, το Bitcoin έχει καταφέρει να γίνει το ένατο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο.

Η εκρηκτική άνοδος του κρυπτονομίσματος δημιούργησε εκατομμυριούχους, επαναπροσδιόρισε την έννοια του χρήματος και ξεκίνησε μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, εμπνευσμένη από την επαναστατική αποκεντρωμένη τεχνολογία του. Αλλά έχει επίσης μερικές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η κυριότερη αφορά την καθαρή ποσότητα ενέργειας που απαιτεί για την "εξόρυξή" του.

Για να παραχθούν τα κρυπτονόμισματα απαιτείται ενέργεια ανάλογη εκείνης που καταναλώνει μια χώρα σαν την Αργεντινή. Όλο και περισσότεροι πλέον το κριτικάρουν για το ενεργειακό, και κατά συνέπεια περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Οι επικριτές του Bitcoin θεωρούν το κρυπτονόμισμα βρώμικο, για τον απλούστατο λόγο ότι η διαδικασία δημιουργίας τους, το λεγόμενο mining (εξόρυξη) καταναλώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Έρευνα του Πανεπιστήμιου του Cambridge έδειξε ότι το δίκτυο Bitcoin χρησιμοποιεί περισσότερες από 121 terawatt-ώρες (TWh) ετησίως, ποσότητα που θα το κατέτασσε στους 30 κορυφαίους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως εάν ήταν χώρα.

Παρόμοια έρευνα είχε γίνει το 2018 από το επιστημονικό Ινστιτούτο Όακ Ρίντζ του Σινσινάτι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Sustainability", η οποία έδειχνε ότι για να να παραχθεί ένα κρυπτονόμισμα αξίας ενός δολαρίου απαιτείται κατά μέσο όρο ενέργεια 17 μεγατζάουλ (17 εκατομμυρίων τζάουλ) για το bitcoin, επτά μεγατζάουλ για το Ethereum και επτά μεγατζάουλ για το Litecoin.

Από την άλλη, για να εξορυχθεί χαλκός αξίας ενός δολαρίου, το ενεργειακό κόστος είναι μόνο τέσσερα μεγατζάουλ, για τον χρυσό πέντε μεγατζάουλ, για την πλατίνα επτά μεγατζάουλ και για τις σπάνιες γαίες εννέα μεγατζάουλ, δηλαδή το ενεργειακό κόστος είναι ανάλογο ή μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των κρυπτονομισμάτων. Μόνο το αλουμίνιο είναι με διαφορά πολύ πιο ενεργοβόρο (122 μεγατζάουλ).

Οι ενεργειακές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί μετά την εκτόξευση της τιμής του bitcoin τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο Μάρτιο η τιμή του ήταν στα 5.000 δολάρια ενώ σήμερα είναι σχεδόν 50.000 δολάρια.

Από τις πρώτες ημέρες δημιουργίας του bitcoin υπήρξαν ανησυχίες για τις ενεργειακές απαιτήσεις του κρυπτονομίσματος. Ο Χαλ Φίνει είχε κάνει ένα tweet για πιθανές μελλοντικές εκπομπές CO2 στις 27 Ιανουαρίου 2009 - μόλις δύο εβδομάδες μετά τη λήψη της πρώτης συναλλαγής bitcoin από τον δημιουργό του κρυπτονομίσματος Satoshi Nakamoto.

Thinking about how to reduce CO2 emissions from a widespread Bitcoin implementation