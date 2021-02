Προσεδαφίστηκε στον Άρη το Perseverance της NASA

Προσεδαφίστηκε επιτυχώς στον Άρη το όχημα Perseverance της NASA- με το προσωπικό στο κέντρο ελέγχου στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας να ξεσπά σε χειροκροτήματα αμέσως μετά την επιβεβαίωση της ασφαλούς καθόδου του ρόβερ στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X