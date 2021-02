Επίθεση Τραμπ στον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία ΜακΚόνελ: Σκυθρωπό και αγέλαστο πολιτικό "άλογο"

"Ο Μιτς είναι ένα σκυθρωπό, άχρωμο και αγέλαστο πολιτικό άλογο και, εάν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές παραμείνουν υπό την ηγεσία του, δεν πρόκειται να κερδίσουν πλειοψηφία ποτέ ξανά".

Τα παραπάνω ανέφερε σε δήλωσή του ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας έντονη κριτική στον Μιτς ΜακΚόνελ, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στο άνω σώμα του Κογκρέσου της χώρας, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι ο γερουσιαστής "καταστρέφει τη ρεπουμπλικανική παράταξη στη Γερουσία".

Πρόκειται για δήλωση του Ρεπουμπλικανού τέως αρχηγού του αμερικανικού κράτους που εκδόθηκε από τη Φλόριντα, όπου βρίσκεται, ως ακόμη μία απάντηση μετά τη δεύτερη δίκη του στη Γερουσία με το ερώτημα της αποπομπής του από το προεδρικό αξίωμα (πρακτικά, αφού δεν ήταν πλέον πρόεδρος, το ερώτημα αφορούσε το να του απαγορευθεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για ομοσπονδιακό αξίωμα).

Μολονότι 57 γερουσιαστές (σε σύνολο 100), μεταξύ αυτών και επτά Ρεπουμπλικανοί, ψήφισαν υπέρ της καταδίκης Τραμπ, δεν συγκεντρώθηκαν οι 67 ψήφοι (δύο τρίτα του συνόλου) που απαιτούνταν για την καθαίρεσή του από το ύπατο αξίωμα.

Η δήλωση έγινε μολονότι ο ΜακΚόνελ ψήφισε υπέρ της αθώωσης Τραμπ, αν και αναγνώρισε την ηθική ευθύνη του τέως προέδρου της χώρας για την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις στην ιστορία της αμερικανικής δημοκρατίας.

Sen. McConnell: "There's no question—none—that Pres. Trump is practically and morally responsible for provoking the events" of January 6.



"The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president." https://t.co/InnhdCZLiD pic.twitter.com/FOM9Yoz81S