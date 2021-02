Ο Ελον Μασκ θέλει να λύσει το κυκλοφοριακό στο Μαϊάμι κατασκευάζοντας υπόγειο τούνελ

Η πόλη του Μαϊάμι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός τούνελ το οποίο θα συμβάλει στην επίλυση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κέντρο της πόλης.

Αρωγός αυτής της προσπάθειας θα είναι ο Έλον Μασκ ο οποίος την περασμένη Παρασκευή συζήτησε με τον δήμαρχο της πόλης, Φράνσις Σουάρεζ, για τη δημιουργία ενός υπόγειου τούνελ σαν αυτά που κατασκευάζει η startup εταιρεία του "Boring Company” για τα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζει.

"Νομίζω ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία δημιουργίας ενός εμβληματικού έργου όχι μόνον για το Μαϊάμι, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο", είπε ο Σουάρεζ σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter μετά το τηλεφώνημα με το Έλον Μασκ.

"Ο Μασκ εστιάζει στη δημιουργία ενός έργου που θα έχει τη μέγιστη χρησιμότητα για τους κατοίκους μας για το ελάχιστο χρηματικό ποσό", συμπλήρωσε.

Just had my call w/ @elonmusk regarding @boringcompany tunnels coming to MIA



DETAILS BELOW👇🏽 pic.twitter.com/NsJFYcvGeQ