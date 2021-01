Netflix: Με τους κινηματογράφους κλειστούς, ετοιμάζει "επέλαση" το 2021 με 70 ταινίες παραγωγής του

Η Netflix θα κυκλοφορήσει στην ομώνυμη πλατφόρμα της ούτε λίγο ούτε πολύ 70 ταινίες παραγωγής της μέσα στο 2021, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, στην πλέον φιλόδοξη από άποψη παραγωγών χρονιά της, τη στιγμή που οι κινηματογράφοι σε πολλές χώρες του κόσμου παραμένουν κλειστοί και διέρχονται υπαρξιακή κρίση.

Το "παλμαρέ" του Netflix περιλαμβάνει μία από τις πλέον ακριβές παραγωγές του, το "Red Notice", ταινία δράσης με τους Dwayne Johnson, Ryan Reynolds και Gal Gadot, καθώς και sequels στις ρομαντικές κομεντί "The Kissing Booth” και "To All the Boys I’ve Loved Before.” Η υπηρεσία streaming έχει στο "πρόγραμμα" την κυκλοφορία 12 δραματικών παραγωγών, μεταξύ αυτών του σκηνοθετικού ντεμπούτου της Halle Berry και μιας ταινίας με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Κάποτε απαγορευμένη λέξη για τους κινηματογραφιστές - λάτρεις της κλασσικής μεγάλης οθόνης, το Netflix είναι πλέον ένα από τα λίγα στούντιο κινηματογράφησης στα οποία μπορεί να βασιστεί κανείς μέσα στην τρέχουσα συγκυρία. Η Netflix αυξάνει τους συνδρομητές της, καθώς οι κινηματογράφοι έχουν "τσακιστεί" από την πανδημία του κορονοϊού, με τους ανταγωνιστές παραγωγούς να δυσκολεύονται να βρουν κοινό για τις δημιουργίες τους μακριά από τη μεγάλη οθόνη των αιθουσών. Πολλές εταιρείες έχουν αναβάλει το ντεμπούτο των παραγωγών τους μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σινεμά.

Ήδη από το 2020, η Netflix εκμεταλλεύτηκε το ρεύμα που κέρδισε, κυκλοφορώντας ταινίες σκηνοθετών όπως οι Spike Lee, George Clooney και Gina Prince-Bythewood, "κερδίζοντας" τους θεατές που παρέμεναν υποχρεωτικά στα σπίτια τους. Απέκτησε επίσης τα δικαιώματα ταινιών που αδυνατούσαν να συναντούσουν το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες λόγω των μέτρων κατά της Covid-19.

Οι 52 εκ των ταινιών θα είναι γυρισμένες στα αγγλικά, ενώ άλλες 10 σε άλλες γνώσσες. Οι άλλες 8 θα είναι παραγωγές κινουμένων σχεδίων/animation.

Τα ντοκιμαντέρ παραγωγής Netflix δεν περιλαμβάνονται στις 70 αυτές παραγωγές.