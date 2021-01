Ξεκίνησε να αγοράζει μετοχές της Tesla στα $7,50 και παίρνει σύνταξη στα 39 του με αξία $12 εκατ.

Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι.

Ενώ πολλοί επενδυτές επιλέγουν να διαφοροποιηθούν, ιδιαίτερα τώρα που η bull market εισέρχεται πιο βαθιά σε αχαρτογράφητα εδάφη, ο Jason DeBolt, πρώην υπάλληλος της Google και σημερινός της Amazon, υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση.

Όπως οι περιβόητοι "Τεσλούχοι" πριν από αυτόν, ο DeBolt γιόρτασε την περασμένη εβδομάδα την τεράστια επιτυχία του με την Tesla, την ώρα που η μετοχή βρισκόταν εν μέσω ενός ανοδικού σερί 11 συνεδριάσεων που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.

Το tweet του έγινε viral:

"Σήμερα παίρνω σύνταξη από τον επιχειρηματικό κόσμο στην ηλικία των 39. Δεν σκοπεύω να πουλήσω ούτε μία μετοχή στο ορατό μέλλον $TSLA".

Today I’m retiring from the corporate world at age 39.



Not selling any shares for the foreseeable future. $TSLA pic.twitter.com/wCDZJlPdoX