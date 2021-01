Ο Τραμπ σκέφτεται να απονείμει χάρη...στον εαυτό του

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ: 23.46

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει σε συνεργάτες του τις τελευταίες εβδομάδες ότι σκέφτεται να απονείμει ομοσπονδιακή χάρη στον εαυτό του, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του ζητήματος.

Οι συνομιλίες έλαβαν χώρα μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αλλά δεν είναι σαφές εάν συνεχίστηκαν μετά τις χθεσινές ταραχές στο Καπιτώλιο, οι οποίες έχουν φέρει στην επιφάνεια τα αιτήματα για άμεση καθαίρεσή του από το αξίωμα του προέδρου .

Σημειώνεται πως η προοπτική του να αποδώσει ένας πρόεδρος χάρη στον εαυτό του δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ΗΠΑ. Όπως γράφει το CNBC, οι μελετητές διαφωνούν για το αν μια τέτοια πράξη θα ήταν επιτρεπτή. Ακόμα και αν η χάρη ήταν νόμιμη όμως, θα ίσχυε μόνο για ομοσπονδιακά εγκλήματα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το NBC News, ο Τραμπ σκέφτεται και την προοπτική του να απονείμει χάρη σε συγγενικά πρόσωπα καθώς και σε στενούς συνεργάτες.

Μόνο ο πρώην πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος είχε παραιτηθεί, έχει λάβει χάρη. Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ του είχε απονείμει χάρη για το ρόλο του στο σκάνδαλο του Watergate που τελικά έριξε την προεδρία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ισχυριστεί σε μια ανάρτηση του 2018 στο Twitter ότι έχει το "απόλυτο δικαίωμα" να απονείμει χάρη τον εαυτό του. Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων (OLC) είχε καταλήξει όμως στο αντίθετο συμπέρασμα σε γνωμοδότηση του 1974 που εκδόθηκε λίγο πριν παραιτηθεί ο Νίξον. Οι γνωμοδοτήσεις του OLC όμως δεν είναι δεσμευτικές.

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν πει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να εκτεθεί σε ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειές του να παρεμποδίσει την έρευνα του πρώην ειδικού συμβούλου Ρόμπερτ Μούλερ για φερόμενους δεσμούς μεταξύ της εκστρατείας του 2016 και της Ρωσίας.

Είναι επίσης πιθανό ότι ο Τραμπ παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο πιέζοντας υψηλόβαθμο αξιωματούχο της πολιτείας της Τζόρτζια να "βρει" ψήφους σε μια τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας το Σάββατο, η ηχογράφηση της οποίας δημοσιεύτηκε από την The Washington Post.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Times, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Pat Cipollone, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο νομικά ως αποτέλεσμα των ενεργειών του που υποκινούσαν τον όχλο που επιτέθηκε χθες στο Καπιτώλιο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έχει δείξει κάποια προθυμία να ασκήσει δίωξη στον Τραμπ μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να το πράξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης του.

Ο Τραμπ πάντως έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με μια ακόμη εγκληματική κατηγορία, καθώς στη Νέα Υόρκη, ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Cyrus Vance Jr., έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ και οι επιχειρήσεις του θα μπορούσαν να διωχθούν ποινικά για φορολογικά εγκλήματα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως, αφού πρωτίστως κάλεσε τους οπαδούς του στην Ουάσινγκτον, υποκινώντας τα επεισόδια και την εισβολή τους στο Καπιτώλιο, ενέργειες οι οποίες κόστισαν 4 ανθρώπινες ζωές , αφού προκάλεσε μία άνευ προηγουμένου κρίση, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, ο Τραμπ αποφάσισε να δηλώσει, για πρώτη φορά δημόσια, ότι θα αποχωρήσει από το αξίωμά του στις 20 Ιανουαρίου.

Άμα τη ανακοινώσει της επικύρωσης από το Κογκρέσο , της εκλογής Μπάιντεν στην προεδρία της χώρας, ο Τραμπ δεσμεύτηκε για μια ομαλή μεταβίβαση εξουσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση στον λογαριασμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Twitter.

"Παρόλο που διαφωνώ απόλυτα με το αποτέλεσμα των εκλογών και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο, θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου", δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς που έκανε κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

"Πάντα έλεγα ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μετρηθούν μόνο οι νόμιμες ψήφοι. Ενώ αυτό αντιπροσωπεύει το τέλος της ενδοξότερης πρώτης τετραετίας στην προεδρική ιστορία, είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά".

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



"Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...