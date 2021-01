Πρωτοφανής βία στο Καπιτώλιο: Εισέβαλαν οπαδοί του Τραμπ -έπεσαν πυροβoλισμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:59

Πρωτοφανή περιστατικά βίας εκδηλώθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ όπου νωρίτερα εισέβαλαν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ διακόπτοντας βίαια τη συνεδρίαση που θα επικύρωνε την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Οι εκρήξεις βίας οδήγησαν σε πυροβολισμούς, με το CNN να μεταδίδει πως μια γυναίκα πυροβολήθηκε στο στήθος και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολλοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Τουλάχιστον ένας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό το πρίσμα της εξέγερσης διαδηλωτών, υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100 μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο αυτής της επίσημης συνεδρίασης. Αφότου άκουσαν την ομιλία του, μερικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου και ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που επρόκειτο να επικυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζον Μπάιντεν.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης (13.00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police. This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

Αφού κάλεσε λίγο νωρίτερα σε μια εμπρηστική ομιλία τους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τώρα τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.

"Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!"

Και συνέχισε με νέα ανάρτηση: "Ζητώ από όλους στο Καπιτώλιο να δρουν ειρηνικά. Όχι βία! Θυμηθείτε, είμαστε το κόμμα του Νόμου & της Τάξης -σεβαστείτε τον νόμο και τους σπουδαίους άνδρες και γυναίκες μας στα μπλε. Σας ευχαριστώ".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!