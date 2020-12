Brexit: Επιτεύχθηκε η ιστορική συμφωνία ΕΕ - Βρετανίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:12

Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit, καθώς Λονδίνο και Βρυξέλλες οριστικοποίησαν την επί μέρους συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και της Βρετανίας, για την επαύριο της βρετανικής εξόδου.

Οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε πυρετώδεις συνομιλίες από τον Μάρτιο για να καθορίσουν πώς θα λειτουργεί το εμπόριο από τον Ιανουάριο και μετά. Υπήρξαν σημαντικές συγκρούσεις για την αλιεία, τους κανόνες ανταγωνισμού και τη διακυβέρνηση της νέας τους σχέσης.

Η εμπορική συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη από τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του αγγλικού καναλιού.

Η συμφωνία θα σημαίνει σχεδόν σίγουρα χαμηλότερους δασμούς και κόστος για τους εξαγωγείς από ό,τι θα αντιμετώπιζαν εάν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Με μία πανηγυρική ανάρτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επιβεβαίωσε από την πλευρά του την επίτευξη της συμφωνίας:

"Συμφωνία επετεύχθη", δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. "Ανακτήσαμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών υδάτων μας".

"Η συμφωνία είναι καταπληκτικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις η οποία έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ."

"Επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ολόκληρο το ΗΒ σε χρόνο ρεκόρ, και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μας και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας μέσα σε αυτήν", είπε η πηγή αυτή.

Η Βρετανία συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια "λογική" μεταβατική περίοδο 5,5 ετών όσον αφορά το ζήτημα της αλιείας, η οποία είναι μεν μεγαλύτερη από τα 3 χρόνια που επιδίωκε αλλά μικρότερη από τα 14 χρόνια που ζητούσαν αρχικά οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

"Θα είμαστε ένα ανεξάρτητο παράκτιο κράτος, με πλήρη έλεγχο στα ύδατά μας, με το μερίδιο των αλιευμάτων στα νερά μας να αυξάνεται σημαντικά, από σχεδόν 50% σήμερα σε ένα ποσοστό που θα πλησιάζει τα δύο τρίτα για διάστημα 5,5 ετών", είπε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

"Θέλαμε τρία χρόνια, καταλήξαμε σε πέντε. Πιστεύω ότι είναι μια λογική μεταβατική περίοδος", πρόσθεσε.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι ο τομέας της αλιείας θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα στήριξης, ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και της διαδικασίας επεξεργασίας των αλιευμάτων.

Για "δίκαιη και ισορροπημένη" συμφωνία έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν. "Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα" σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε:

"Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους".

