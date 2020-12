Αναβάλλει την παραλαβή 22 νέων αεροσκαφών από την Airbus η EasyJet

Η EasyJet ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συμφώνησε στην αναβολή παραλαβής 22 αεροσκαφών τα οποία είχε παραγγείλει από την Airbus.

Οι παραλαβές μεταφέρονται την περίοδο των λογιστικών ετών 2022 - 2024 στο μέλλον και συγκεκριμένα στα φορολογικά έτη 2027-2028.

Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους σημείωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία παραλαβή αεροσκάφους εντός του φορολογικού 2021 και ότι διατηρεί την δυνατότητα να αυξήσει τις παραλαβές της το λογιστικό έτος 2023 στα 30 αεροσκάφη.

"Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, η ευελιξία είναι ακόμη πιο πολύτιμη αρετή, καθώς θα μας επιτρέψει να εκτείνουμε ή να συμπιέσουμε αντίστοιχα το μέγεθος του στόλου μας ανάλογα με τη ζήτηση από πλευράς πελατών", τόνισε δήλωσε σχετικά ο CEO της EasyJet, Johan Lundgren.