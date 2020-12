Δόθηκε από την Κομισιόν η έγκριση για τη χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech, μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ), όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We have just authorised the first COVID-19 vaccine!



Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional market authorisation for the BioNTech/Pfizer vaccine

