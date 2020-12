Αποφασισμένος ο Τραμπ να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Αποφασισμένος να μην παρεκκλίνει από την αρχική του στάση και να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για το 2021, το οποίο περιλαμβάνει και κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κι αυτό παρότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Κογκρέσο με συντριπτική διακομματική πλειοψηφία, που καταδεικνύει ότι θα μπορούσε να ανατραπεί το ενδεχόμενο προεδρικό βέτο.

"Ο μεγαλύτερος νικητής από το νέο νομοσχέδιο για την άμυνα είναι η Κίνα! Θα ασκήσω βέτο!”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!