Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία στο τρίτο, "σκληρότερο" προσχέδιο για κυρώσεις κατά της Τουρκίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02:28

Σε συμφωνία κατέληξαν, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) οι ηγέτες των 27 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, πάνω στο κείμενο του τρίτου προσχεδίου απόφασης για τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία και τη δραστηριότητα της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

At #EUCO conclusions were adopted on Eastern Mediterranean pic.twitter.com/y7djq3BWRd