Σύνοδος Κορυφής: "Λευκός καπνός" για Ταμείο Ανάκαμψης και Προϋπολογισμό ΕΕ - Ήραν το βέτο Πολωνία και Ουγγαρία

Την επίτευξη συμφωνίας για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2027) και το Ταμείο Ανάκαμψης, αθροιστικού όγκου 1,8 τρισ. ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ ανακοίνωσε, μέσω Twitter, λίγο πριν τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

"Συμφωνία για τον Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την εφαρμογή τους και να αναστηλώσουμε τις οικονομίες μας.

Το ιστορικό πακέτο ανάκαμψης θα δώσει ώθηση τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μας μετάβαση", ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε, επίσης μέσω Twitter:

"Η Ευρώπη προχωρά μπροστά! Συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ και Ταμείο Ανάκαμψης. €1,8 τρισ. για να αιμοδοτήσουν την ανάκαμψή μας και να μας βοηθήσουν να χτίσουμε μια πιο ισχυρή, πράσινη και ψηφιακή ΕΕ. Συγχαρητήρια στη γερμανική Προεδρία της ΕΕ!".

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε: Προϋπολογισμό, Ταμείο Ανάκαμψης και μηχανισμό αιρεσιμότητας σχετικά με το κράτος δικαίου εγκρίθηκαν ομόφωνα", ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπερτ.

"Το είχαμε πει: δεν επρόκειτο να θυσιάσουμε ούτε την οικονομική ανάκαμψη, ούτς το κράτος δικαίου. Η δέσμευση τηρήθηκε! Το σχέδιο ανάκαμψης προχωρά, η Ευρώπη το έχει ανάγκη", τόνισε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Κλεμάν Μπον.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας Tytti Tuppurainen, η οποία είχε σταθεί από τους πλέον "σκληρούς" σε ζητήματα κράτους δικαίου όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, χαιρέτισε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των "27".

"Το νέο εργαλείο (της σύνδεσης των πληρωμών με κριτήρια κράτους δικαίου) θα ενισχύσει την ουσία του κράτους δικαίου με έναν πολύ απτό τρόπο, σχολίασε μιλώντας στον ιστότοπο POLITICO. "Πρόκειται για το μεγαλύτερο επίτευγμά μας σήμερα. Η σχετική ρύθμιση είναι νομικά δεσμευτική, με άμεσες μάλιστα συνέπειες", τόνισε. Πρόσθεσε δε ότι δημιουργεί μια νέα μορφή αιρεσιμότητας και η ΕΕ ελπίζει αυτή να έχει καθαρά αποτρεπτικό χαρακτήρα έναντι παραβιάσεων του κράτους δικαίου.

Μέχρι και την Τετάρτη, οι συντηρητικές εθνικιστικές κυβερνήσεις των Ματέους Μοραβιέτσκι της Πολωνίας και Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας απειλούσαν από κοινού να ασκήσουν βέτο τόσο στην έγκριση του Προϋπολογισμού της Ένωσης (του πρώτου μετά την αποχώρηση της Βρετανίας) για την ερχόμενη επταετία, όσο και στο κολοσσιαίο Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τις οικονομίες των "27" έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ψηφιακή και "πράσινη" οικονομία.

Στο επίκεντρο βρισκόταν η επέμβαση των συγκεκριμένων κυβερνήσεων στη Δικαιοσύνη των χωρών τους, η οποία θεωρείται παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, όπως αυτή νοείται στην ΕΕ.

Σε κοινή τους δήλωση μετά το πέρας της σχετικής συζήτησης και την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι πρωθυπουργοί Πολωνίας και Ουγγαρίας τόνισαν: "Οι διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ παρήγαγαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σχετικά με τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα συμπεράσματα είναι πολύ συγκεκριμένα και ακριβή στην περιγραφή αυτής της νέας πραγματικότητας. Κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να βγει εκτός πλαισίου της συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε από κοινού".