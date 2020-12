Ο πρωτότυπος πύραυλος της SpaceX, Starship, εξερράγη κατά την προσγείωσή του

Το πρωτότυπο του πυραύλου Starship της SpaceX εξερράγη κα τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσγείωσή του από την εγκατάσταση της εταιρείας στο Boca Chica του Τέξας, μετά από δοκιμαστική εκτόξευση.

Ο πύραυλος Starship που καταστράφηκε ήταν ένα πρωτότυπο με ύψος αντίστοιχο 16 ορόφων και επρόκειτο για ένα όχημα εκτόξευσης βαρέων φορτίων που αναπτύσσει η εταιρεία του Έλον Μασκ και κατασκευάστηκε για την μεταφορά ανθρώπων και φορτίου 100 τόνων σε μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι και στον Άρη.

Ο Μασκ αμέσως μετά το ατύχημα προσγείωσης ανέφερε σε ένα tweet ότι η "πίεση του ρεζερβουάρ κεφαλής καυσίμου ήταν χαμηλή" κατά την προσγείωση με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ταχύτητα στην προσγείωση.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!