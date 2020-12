Κύμα οργής στην Αλβανία: Αστυνομικός σκότωσε 25χρονο - Επεισόδια και οκτώ τραυματίες

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν κατέβει στους δρόμους των Τιράνων, στην Αλβανία, διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία του 25χρονου Klodian Rasha από αστυνομικά πυρά το βράδυ της Τρίτης. Το κλίμα είναι τεταμένο, επεισόδια λαμβάνουν χώρα στην πρωτεύουσα ενώ οι διαμαρτυρόμενοι έκαψαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που είχαν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους, ανάμεσά τους και το έλατο που βρίσκεται μπροστά από την κατοικία και το γραφείο του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

Hundred albanians protested at prime minister office after the killing of a 25 years old boy by a police officer #Tirana #protests2020 pic.twitter.com/mcbQKRFwpF

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος, ενώ τρεις από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σφοδρή ένταση δημιουργήθηκε και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας όπου οι συγκεντρωμένοι πέταξαν πέτρες προκαλώντας ζημιές στο κτίριο, ενώ έκαψαν και εκεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ορισμένοι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο υπουργείο με την αστυνομία να τους εμποδίζει κάνοντας ευρεία χρήση χημικών.

Hundreds of young protestors gathered tonight in Tirana burning down the Christmas tree at the PM office in Albania 🇦🇱, after a 25 year old man was shot dead by the police for not respecting the Covid19 curfew. pic.twitter.com/STFmD8TdbS