Ο Τραμπ λέει ότι θα ασκήσει βέτο στο αμυντικό νομοσχέδιο που προβλέπει κυρώσεις προς την Τουρκία

Μέσω ανάρτησης στο Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως προτίθεται να ασκήσει βέτο στο σχέδιο νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) των ΗΠΑ του 2021, ύψους 740 δισ. δολαρίων, το οποίο, μεταξύ των υπολοίπων, προβλέπει και την υποχρεωτική επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας από την αμερικανική κυβέρνηση, για την αγορά ρωσικού πυρυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία.

"Ελπίζω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσουν 'όχι' στον Εθνικό Νόμο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA), ο οποίος είναι πολύ αδύναμος. Εγώ θα θέσω βέτο" ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!