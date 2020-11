Τουρκικό υπ. Άμυνας: "Βλέπει" παραβιάσεις από ελληνικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία

Αν και το τελευταίο διάστημα η Αθήνα προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας συνεχίζει την προκλητική ρητορική.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, του οποίου επικεφαλής είναι ο Χουλουσί Ακάρ, η Ελλάδα ευθύνεται για παραβιάσεις και προκλήσεις στο Αιγαίο, και μάλιστα σε "νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς".

#BREAKING | #Greece carried out 42 air space, 7 territorial water violations, 15 aircraft harassments in October, says #Turkish Defense Ministry