O Elon Musk έκανε 4 τεστ κορονοϊού: δύο βγήκαν θετικά και δύο αρνητικά

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk ανέφερε την Πέμπτη ότι έκανε 4 τεστ κορονοϊού τη ίδια μέρα, με τα δύο να βγαίνουν θετικά και τα δύο αρνητικά.

"Κάτι εντελώς παλαβό συμβαίνει. Εξεταστήκαμε για covid τέσσερις φορές σήμερα. Τα δύο τεστ βγήκαν αρνητικά, τα δύο θετικά. Ίδιο μηχάνημα, ίδιο τεστ, ίδια νοσοκόμα. Ήταν τα rapid test αντιγόνου" έγραψε ο Musk στο Twitter.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.