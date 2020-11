Η Τουρκία αποπληρώνει μέρος από το χρέος της Σομαλίας στο ΔΝΤ

Η Τουρκία συμβάλλει στην ελάφρυνση του χρέους της Σομαλίας, δεσμεύοντας περίπου 2,4 εκατομμύρια σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR), ένα αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο του Διεθνούς Νμισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ανακοίνωσε η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας, την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η βοήθεια εμπίπτει στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις Υπερχρεωμένες Φτωχές Χώρες (HIPC), που έχει δημιουργηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ για την ελάφρυνση του χρέους στις φτωχότερες και πιο χρεωμένες χώρες του κόσμου.

Ο Αμπντουλκαντίρ Μοχάμεντ Νουρ, υπουργός Δικαιοσύνης της Σομαλίας, είπε στο Twitter: "Η καρδιά μου νιώθει ευγνωμοσύνη για τον @RTErdogan για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στη Σομαλία, ειδικά στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν την Τουρκία να εκκαθαρίσει τα χρήματα του χρέους της Σομαλίας προς το ΔΝΤ, αφαιρώντας από τα χρήματα που οφείλονται στην Τουρκία από τΟ ΔΝΤ. Η Τουρκία παραμένει ισχυρός σύμμαχος στην πρόοδο της Σομαλίας. "

