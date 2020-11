Ο Τζο Μπάιντεν, 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ - "Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς", το πρώτο του μήνυμα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:45

Ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τις προβλέψεις όλων των μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων, αναδεικνύεται ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το CNN, κερδίζοντας τους 20 εκλέκτορες της πολιτείας της Πενσιλβάνια. Σημειώνεται πως οι προβλέψεις των μέσων βασίζονται στα ανεπίσημα αποτελέσματα πολιτειών που έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων, αλλά και στα αναμενόμενα αποτελέσματα από πολιτείες στις οποίες συνεχίζεται η διαδικασία της καταμέτρησης.

Joe Biden is the projected winner of the 2020 presidential election after securing Pennsylvania, according to AP and NBC News #Election2020https://t.co/iKYv4rNyAl

— Twitter News (@TwitterNews) November 7, 2020

Συγκεκριμένα, στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 96% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research.Επίσης, στην πολιτεία της Αριζόνα, με καταμετρημένο το 97% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 48,9% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,5%.

Η νεότερη ενημέρωση από την πόλη της Φιλαδέλφεια, καθώς η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων βρίσκεται στα τελευταία της στάδια, έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ του κ. Μπάιντεν και του απερχόμενου πλέον προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε τις 30.000 ψήφους.

#UPDATE Democrat Joe Biden has won the White House, US media said, defeating Donald Trump and ending a presidency that convulsed American politics, shocked the world and left the United States more divided than at any time in decades https://t.co/BJxmfYwjaM

— AFP news agency (@AFP) November 7, 2020

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι φετινές εκλογές είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1900, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, ο Μπάιντεν μέχρι αυτήν τη στιγμή έχει συγκεντρώσει πάνω από 73 εκατ. ψήφους, ενώ ο Τραμπ περίπου 70 εκατ. ψήφους στην ιστορία των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Ακόμη, με τη νίκη του Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις θα γίνει η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος η οποία είναι αφροαμερικανικής και ασιατικής καταγωγής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει την ήττα του και είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, κάνοντας λόγο για νοθεία, που δεν έχει επαληθευθεί μέχρι τώρα. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ πρόωρα αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων. Από τις πρώτες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, ο Τραμπ και το επιτελείο του έκαναν λόγο για παρανομίες στην εκλογική διαδικασία προαναγγέλλοντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ακόμη και όταν άρχισε να φαίνεται η επικράτηση του Μπάιντεν, ο Τραμπ δεν δίστασε να δηλώσει πως "οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει".

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/g5ahxZ3Zcu #CNNElection pic.twitter.com/4bVHYENaaT

Πλέον, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει 273 εκλεκτορικές ψήφους. Ο Μπάιντεν υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος υπό τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ υπήρξε ο μακροβιότερος γερουσιαστής της πολιτείας του Ντέλαγουερ.

BREAKING: Joe Biden wins Pennsylvania. #APracecall at 11:25 a.m. EST. #Election2020 https://t.co/lGfinjTqT4

— AP Politics (@AP_Politics) November 7, 2020

Ώρα να αφήσουμε πίσω μας την οργή

Στην πρώτη του δήλωση μέσω twitter μετά την αναγγελία του αποτελέσματος ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε: "Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: "θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι" έγραψε στο Twitter.΄Αργότερα αναμένεται να απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό”.

Επίσης με δήλωση του ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τους συμπατριώτες του να αφήσουν πίσω τους την οργή και την σκληρή ρητορική και να ενωθούν ως ένα έθνος.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου στο Four Seasons Total Landscaping στη Φιλαδέλφεια. Πολλοί θεώρησαν ότι η συνέντευξη θα γίνει σε ξενοδοχείο, που όμως διέψευσε κάτι τέτοιο, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα πει, ειδικά και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην Πενσιλβάνια. Ό,τι κι αν πει ο Ντόναλντ Τραμπ, η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθυνθεί αργότερα το βράδυ με διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, με μια ομιλία που θα εστιάσει στο να ενώσει το αμερικανικό έθνος.

Επιτελείο Τραμπ: Ο πρόεδρος συνεχίζει τη μάχη

Μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων των ειδησεογραφικών δικτύων τα οποία δίνουν ξεκάθαρο νικητή των αμερικανικών εκλογών τον Τζο Μπάιντεν μετά την επικράτηση του στην Πενσιλβάνια, ήρθε η πρώτη αντίδραση από το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN από το επιτελείο του απερχόμενου προέδρου αναφέρεται ότι ο Μτ. Τραμπ "συνεχίζει τη μάχη... συνεχίζει τη μάχη”, προσθέτοντας ότι το προβάδισμα του Μπάιντεν είναι εντελώς οριακό. "Δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη σε αυτά τα μέρη (πολιτείες). Δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη”.

Επίσης την ώρα που ανακοινωνόταν η επικράτηση Μπάιντεν, ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, ο επικεφαλής δικηγόρος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, επαναλάμβανε τους αστήρικτους ισχυρισμούς περί νοθείας στις κάλπες της πολιτείας της Πενσιλβανία.

Trump Campaign Lawyer Rudy Giuliani repeats unsubstantiated claims of voter fraud in Pennsylvania.



Read more: https://t.co/1cj4IQw10j pic.twitter.com/Q73rrRnKz2

Αποστασιοποιείται ο Πενς

Όπως αναφέρουν πηγές από την καμπάνια Τραμπ, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σύντομα τον απερχόμενο πρόεδρο να αποδέχεται την ήττα του.

Όμως σύμφωνα με το CNN, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από αυτή τη γραμμή, καθώς σύμφωνα με το επιτελείο του δεν θέλει να συρθεί πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επεισοδιακή του "έξοδο” από την προεδρία. Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι ο Πενς θέλει να διατηρήσει τις πιθανότητες του για να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του 2024.