"Νικήσαμε" λέει ο Τραμπ αλλά δίνει ραντεβού στο ανώτατο δικαστήριο ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ραντεβού στο ανώτατο δικαστήριο δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς όπως είπε οι δημοκρατικοί προσπαθούν να "κλέψουν" τις εκλογές και η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων πρέπει να σταματήσει. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του επί του δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

Οι δηλώσεις και το βίντεο της ομιλίας του

"Θέλω να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές μου για την "τρομακτική υποστήριξη". Νικήσαμε με διαφορά στη Φλόριντα και δεν το περίμενα. Νικήσαμε στο Τέξας με διαφορά 700 χιλιάδων ψήφων. Πιστεύω πως νικήσαμε και στην Γεωργία. Δεν μπορούν να μας φτάσουν εκεί είμαστε μπροστά. Μάλλον έχουμε νικήσει και στη Βόρεια Καρολίνα δεν μπορούν αν μας φτάσουν οι αντιπαλοί μας. Έχουμε πολύ ψωμί στην Αριζόνα και κάποιος είπε πως μπορεί να νικήσουμε. Μπορεί είναι πιθανό. Με τρομακτική διαφορά είμαστε μπροστά στην Πενσυλβάνια".

"Είμαστε μπροστά 690 χιλιάδες ψήφους από τον αντιπαλό μας. Δεν είναι πολύ κοντά. Με 64% των ψήφων είναι σχεδόν αδύνατο να μας φτάσουν και πάμε τώρα να καταμετρήσουμε τμήματα της Πενσυλβάνια που τυχαίνει να τους αρέσω. Έβλεπα τους αριθμούς και έλεγα έχουμε νικήσει στο Μίσιγκαν".

"Κερδίσαμε το Τέξας. Μίλησα με τον υπέροχο κυβερνήτη εκεί και με συνεχάρη. Μάλιστα είπε πως δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Έχουμε τόσες πολλές πολιτείες. Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις πολιτείες. Ξαφνικά τι έγινε σε αυτές τις εκλογές. Αναβλήθηκε ο εορτασμός. Τώρα ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ψηφοφορίας για το καλό του έθνους μας. Θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση. Δε θέλουμε να βάζουν καινούριες ψήφους στις 4 το πρωί. Είναι λυπηρή στιγμή. Ήδη έχουμε κερδίσει"

"Ήδη έχουμε κερδίσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποστηρικτές".

Η δημοσκοπική "εικόνα" που υποδείκνυε μια "μπλε χιονοστιβάδα", δηλαδή νίκη των Δημοκρατικών με τον Τζο Μπάιντεν για την προεδρία της χώρας, καθώς και έλεγχο τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν επιβεβαιώθηκε στις κάλπες.

Ανοικτή και απολύτως αμφίρροπη είναι η μάχη και για τον έλεγχο της Γερουσίας, για την ανανέωση του ενός τρίτου της οποίας (35 εκ των 100 θέσεων) ψήφισαν μεταξύ άλλων σήμερα οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, ενώ οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, διατηρούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων (η οποία ανανεώνεται πλήρως και για τα 435 μέλη της κάθε δύο χρόνια). Υπενθυμίζεται πως για τη νίκη οποιουδήποτε υποψηφίου χρειάζονται 270 εκλέκτορες, σε σύνολο 538 εκλεκτόρων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρα Ελλάδος), οι στοιχηματικές εταιρείες πραγματοποίησαν στροφή 180 μοιρών, δίνοντας ως πιθανότερο νικητή, ακόμη και με ποσοστό 79%, τον Ρεπουμπλικανό Τραμπ, έναντι του αρχικού φαβορί, Δημοκρατικού Μπάιντεν.

Οι πολιτείες οι οποίες αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα είναι το Γουινσκόνσιν, το Μίσιγκαν και η Πενσυλβάνια. Όπως αναφέρει το Bloomberg αυτές οι τρεις πολιτείες θα κρίνουν την έκβαση των αμερικανικών εκλογών ενώ το πιο πιθανό είναι τα οριστικά αποτελέσματα αυτών των πολιτειών μαζί με τα αποτελέσματα της Γεωργίας να γίνουν αύριο γνωστά ή ακόμα και αργότερα.

12: 22

Ο Μπάιντεν παίρνει το προβάδισμα στο Γουινσκόνσιν, σύμφωνα με το CNN

11:50

Ο Μπάιντεν κερδίζει τη Χαβάη σύμφωνα με το CNN.

11:46

Προβάδισμα Τραμπ στο Μίσιγκαν.

MI Presidential Election Results



Trump (R): 52% (2,174,533 votes)

Biden (D): 47% (1,953,819 votes)



Estimated: 76-89% votes in



More results here: https://t.co/P8otcaDgvj