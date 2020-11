Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis, κοντά στη Ρόδο

Η Άγκυρα αργά χθες το βράδυ ανακοίνωσε νέα Navtex για το Oruc Reis.

Σύμφωνα με τη χαρτογραφική υπηρεσία της Τουρκία, SHOD, έρχεται 24 ώρες σχεδόν μετά την επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για τον σεισμό, αφορά και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζένγκις Χαν, με χρονική διάρκεια μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Οι σεισμικές έρευνες που θέλει να προγραμματίσει η Τουρκία αφορούν μια περιοχή που εκτείνεται νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου και της Καρπάθου.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1364/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.