Γαλλία: Ένοπλος τραυμάτισε ελληνορθόδοξο ιερέα στη Λιόν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:33

Ένας ορθόδοξος ιερέας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Λιόν της Γαλλίας, όπως μετέδωσε το Γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης διαφεύγει.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του ΑΠΕ, ο ορθόδοξος ιερέας ελληνικής καταγωγής δέχθηκε πυρά από πριονισμένο κυνηγετικό όπλο στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) και ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Ο ιερέας "ετοιμαζόταν να κλείσει την εκκλησία του", διευκρίνισε μια αστυνομική πηγή, προσθέτοντας ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ο ιερέας που πυροβολήθηκε δύο φορές, δέχεται επί τόπου τις πρώτες βοήθειες γιατί φέρει βαριά τραύματα.

"Οι δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο". "Αποφύγετε την περιοχή αυτή και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών", ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω Twitter.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, τραυματίας είναι ο ιερέας Νικόλας Κακαβελάκης, ο οποίος λειτουργεί στην ελληνόφωνη ορθόδοξη εκκλησία της Λιόν. Στη Λιόν υπάρχει και μια δεύτερη επίσης ορθόδοξη εκκλησία, αλλά γαλλόφωνη. Σύμφωνα με όσα είπε στο ίδιο μέσο ο ιερέας Αντουάν Καλό, που λειτουργεί στην γαλλόφωνη ορθόδοξη εκκλησία, ο πατήρ Κακαβελάκης είναι 45 ετών και έχει δύο παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι τριών ετών.

UPDATE - #Lyon: At least one person shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, near a Greek church. Circumstances are still unclear. The shooter is said to be on the run.pic.twitter.com/7CCP0HRS5X