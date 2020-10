Προκαλεί η Τουρκία με νέα Navtex για το Oruc Reis- Aντι-Navtex απ' την Αθήνα

Οπως ήταν αναμενόμενο, με δεδομένη την συστηματική προσπάθεια που κάνει η Αγκυρα να φθάσει στα άκρα τις σχέσεις με την Ελλάδα και πιθανώς και σε θερμό επεισόδιο, αργά το βράδυ χθες οι αρχές της Τουρκίας ανακοίνωσαν νέα παράταση των ερευνών του "Oruc Reis".

Η νέα Navtex έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αφορά φυσικά και τα πολεμικά σκάφη που συνοδεύουν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Με τη νέα Navtex δεσμεύεται περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά – νοτιοανατολικά της Καρπάθου όπου και σήμερα πλέει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Η προηγούμενη οδηγία που είχε εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας είχε ισχύ μέχρι την 27η Οκτωβρίου, τις παραμονές δηλαδή της εθνικής μας εορτής.

Νωρίτερα, η Τουρκία είχε ανακοινώσει και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Η προαναγγελία των εν λόγω ασκήσεων έρχεται λίγο μετά τη δημόσια δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί μορατόριουμ ασκήσεων κατά τις εθνικές εορτές Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).

Μένει να δούμε αν θα σεβαστεί την άτυπη συμφωνία η γειτονική χώρα.

Aντι-Navtex από την Ελλάδα με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε "μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα" σε περιοχή που "επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα".

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου "έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή".

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η Τουρκία με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας παρέτεινε τις έρευνες του σκάφους Όρουτς Ρέις και των συνοδευτικών του πλοίων έως τις 4 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τουρκική Navtex για έρευνες του Όρους Ρέις είχε ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί, η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

Ι.Ι.

Πηγή: thetoc.gr