Γ.Γ. Αραβικού Συνδέσμου: Δεν θα τελειώσουν καλά Τουρκία και Ενρτογάν

O Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Ahmed Aboul Gheit προειδοποίησε την Τουρκία για τον ρόλο της στην αύξηση της περιφερειακής έντασης στον Καύκασο και στις περιοχές της Μεσογείου, λέγοντας ότι αυτό "δεν θα τελειώσει καλά".

"Η Τουρκία αντιμετωπίζει μια σειρά διαφορών με περιφερειακά κράτη και υπερδυνάμεις σε βαθμό που δεν θα τελειώσει καλά για αυτήν ή για την ηγεσία της. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρεμβαίνει στρατιωτικά στην Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Ο Ερντογάν παρενέβη επίσης στον Καύκασο μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, συγκρούστηκε με την Ελλάδα και την Κύπρο και επιτέθηκε στην ανατολική Μεσόγειο στις περιοχές φυσικού αερίου, οι οποίες έκαναν μια μεγάλη χώρα με επιρροή χώρα όπως η Γαλλία να στείλει μαχητικά και αεροπλανοφόρο στην Κύπρο. Όλοι λένε στον Ερντογάν τώρα ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες για τις ενέργειές του ", ανέφερε ο Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ σε τηλεοπτική δήλωση που μετέδωσε το Arab News, σύμφωνα με το sigmalive.com.

"Με ενοχλεί που οι Σύριοι χρησιμοποιούν μισθοφόρους για να πολεμήσουν με το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας ... Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι Σύριοι μισθοφόροι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν για θέματα που δεν σχετίζονται με την Τουρκία", πρόσθεσε ο Aboul Gheit.

