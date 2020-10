"Ήπια συμπτώματα" Covid-19 έχει εκδηλώσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκδηλώσει "ήπια συμπτώματα" της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός (Covid-19), αφότου διαγνώστηκε θετικός στον ιό, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο NBC News την Παρασκευή το πρωί (ώρα ανατολικών ΗΠΑ), επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η είδηση έρχεται αφότου ο ίδιος ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους αποκάλυψε μέσω Twitter ότι τόσο ο ίδιος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, μετά από τεστ που πραγματοποίησαν.

Ο Τραμπ, ο οποίος είναι 74 ετών και έχει αυξημένο βάρος σε σχέση με το ύψος του, ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούνται "υψηλού κινδύνου" σε περίπτωση εκδήλωσης της νόσου Covid-19.

Ήδη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!