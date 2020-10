Θετικοί στον κορονοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και η σύζυγός του, Μελάνια.

Την είδηση έδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του twitter, ενημερώνοντας ότι και οι δύο θα ξεκινήσουν την καραντίνα και τη διαδικασία ανάκαμψης αμέσως.

"Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί", αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στο tweet του.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!