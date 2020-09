Αζερμπαϊτζάν: Λέει ψέματα η Αρμενία - Δύο αρμενικά μαχητικά συνετρίβησαν σε βουνό

Η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν αρνηθεί την κατηγορία του Γερεβάν ότι τουρκικό μαχητικό αεριωθουμενο F-16 κατέρριψε το αρμενικό αεροπλάνο σκοτώνοντας τον πιλότο του.

Ο βοηθός του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, Χικμάτ Χατζίγεφ, δήλωσε πως δύο αρμενικά μαχητικά Su-25 καταστράφηκαν σήμερα, καθώς συνετρίβησαν σ' ένα βουνό, και κατηγόρησε το Γερεβάν ότι λέει ψέματα ότι ένα από τα αεροπλάνα του καταρρίφθηκαν.

"Τα δύο αεροπλάνα συνετρίβησαν αμφότερα σ' ένα βουνό και εξερράγησαν και καταστράφηκαν. Αυτό δείχνει πως η αρμενική στρατιωτική ηγεσία δεν παρέχει ακριβή πληροφόρηση στους πολίτες της και το κοινό", δήλωσε ο Χατζίγεφ. "Οι Αρμένιοι αξιωματούχοι θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό τους για την τύχη του δεύτερου μαχητικού αεροσκάφους και του πιλότου του αντί να φτιάχνουν ψέματα για να κατηγορήσουν άλλους", πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, η Αρμενία, όχι μόνο ισχυρίστηκε χτες ότι ένα τουρκικό αεροσκάφος F-16, όντας περίπου 60 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο της, κατέρριψε ένα από αυτά τα αεροσκάφη, αλλά σήμερα έκανε κι ένα βήμα παραπάνω.

Δημοσιοποίησε σήμερα σε κυβερνητικό ιστότοπο, φωτογραφίες από τα συντρίμμια ενός πολεμικού αεροπλάνου SU-25, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι το εν λόγω καταρριφθέν.

Armenia did lost a Su25 yesterday. Armenian blaming Turkey while Azerbaijan Presidency Spokesman Hajiyev said a while ago: According to our information, two Armenian Su-25 fighter jets crashed and crashed into the mountain yesterday.

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε σήμερα πως ο πιλότος ήταν ο επισμηναγός Βαλέρι Ντανέλιν, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής να γίνεται λόγος για κάποιο δεύτερο αεροσκάφος.

The Su-25 pilot was named Valery Danelin.



According to the Armenian FM, since its appearance in Azerbaijan, the Turkish Air Force has been flying along the entire line of contact between Karabakh and Azerbaijan, providing air support to the Armed Forces of Azerbaijan