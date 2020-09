Χιλιάδες μισθοφόροι του Ερντογάν έφτασαν στη Συρία με σκοπό να μεταβούν στο Αζερμπαϊτζάν

Η Τουρκία μεταφέρει Σύρους αντικαθεστωτικούς, τζιχαντιστές και διαφόρων ειδών εξτρεμιστές και μαχητές, στο Αζερμπαϊτζάν καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται με τη γειτονική Αρμενία, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος Lindsey Snell την Τετάρτη.

TFSA source says 240 Hamza Division militants have just returned to Syria from Libya. They were in Libya 6 months, agreed to be part of the Azerbaijan mission (Operation Occupy a 4th Country), and they've been told they'd be leaving Syria after about a week.