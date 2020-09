Σκληρή επίθεση Τσαβούσογλου σε Πελόζι

Με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στράφηκε κατά της επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει χάσει κάθε μέτρο.

Η άνοδος της Πελόζι στη θέση της επικεφαλής της Βουλής "είναι αυτό που πραγματικά προκαλεί ανησυχία για την αμερικανική δημοκρατία, δεδομένης της εμφανέστατης άγνοιας της. Θα μάθεις να σέβεσαι την θέληση του τουρκικού λαού", έγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Twitter.

.@SpeakerPelosi’s rise to become Speaker of the House is what is truly worrisome for American democracy, given her blatant ignorance. You will learn to respect the Turkish people’s will. @realDonaldTrump