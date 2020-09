Αναβλήθηκε η Σύνοδος Κορυφής, σε καραντίνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Την αναβολή της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Μεσόγειο που είχε σχεδιαστεί για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου καθώς ο πρόεδρος Σαρλ Μισέλ ήρθε σε επαφή με άτομο που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώθηκε σήμερα ότι ένας άνδρας των υπηρεσιών ασφάλειας, με τον οποίο είχε στενές επαφές την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο πρόεδρος πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και σε έλεγχο που έκανε χθες βρέθηκε αρνητικός. Ωστόσο, με σεβασμό στους κανονισμούς του Βελγίου, μπήκε σε καραντίνα από σήμερα.

